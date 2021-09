Fer Niño " diez goles con el Mallorca estaría bien, quince increíble"

Fer Niño se ha convertido en el referente de ataque del Mallorca para la presente temporada. El delantero nació en Palma el pasado 24 de octubre de 2000 cuando su padre formaba parte de la etapa dorada del conjunto bermellón que llegó a disputar la liga de campeones. El destino ha sido caprichoso y el niño que vivió en la isla hasta los 5 años hoy es la apuesta del club para conseguir la permanencia en primera división. Fer marcó el gol de la victoria ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza pocos minutos después de debutar. En la última convocatoria de la selección española sub`21 tuvo la oportunidad de jugar sus primeros minutos y marcar su primer gol. El delantero de 20 años espera marcar diez goles con el Mallorca. " Marcar 10 goles estaría muy bien, 15 sería increíble "

Fer mantiene permanente contacto con su familia y con su padre recuerda su pasado mallorquinista. En el día a día no le faltan los consejo del exdefensa bermellón. "A veces paso por sitios de Mallorca que me acuerdo. El fútbol da muchas vueltas y cuando salió la oportunidad de venir aquí no lo dudé. Estaba rodeado de fútbol viendo a mi padre. Mi padre me cuenta su pasado pero le digo que pronto las tendré que contarlas yo. Me dice que cuando no llegue el gol no puede faltar el trabajo. El equipo está por encima de las individuales ".

Fer está muy a gusto en la isla y con el equipo en sus primeras semanas en la isla. Tiene claro que hay un buen grupo en lo deportivo y humano." Tenemos un grupo muy completo con experiencia y juventud. Hemos perdido un partido en un campo muy complicado pero competimos, Cuando nos meten el primer gol nos venimos un poco abajo".

El delantero podrá jugar el domingo ante su exequipo a pesar de llegar cedido. Espera un rival muy complicado si el Mallorca no consigue hacerse con el control del balón." El Villerral es un equipo con jugadorazos y hay que quitarles el balón. Fisicamente estamos bien Mallorca es un sitio muy tranquilo y estoy muy contento con todo muy cerca".

Luis García ha programado los entrenamientos a las dos de la tarde para acostumbrarse al horario de los dos próximos dos partidos en casa ante Villarreal y Osasuna. Los futbolistas llevarán a cabo un desayuno comida sobre las once de la mañana para afrontar el partido en las mejores condiciones físicas.