Felip Portes: " No estamos con comportamientos que no son los que debería tener un presidente de la federación española de fútbol"

El Formentera ha emitido un comunicado solicitando la destitución del presidente de la federación española de fútbol, Luis Rubiales. El club entiende que el comportamiento de Rubiales el pasado domingo no se corresponde a la imagen que debe ofrecer una persona con ese cargo. El vicepresidente deportivo del Formentera no ha dudado en criticar el comportamiento de Rubiales." No estamos con ciertos comportamientos que hemos podido ver y que no son los que debería tener un presidente de la federación española de fútbol. Nosotros antes de hacer el comunicado hicimos participe al presidente de la balear para que lo supiera y tuviese conocimiento. Consideramos que hacemos un trabajo de base con nuestros niños y deportistas fomentando unos valores y comportamientos que están muy alejados de los que ha tenido el presidente de la federación española de fútbol. El presidente de la Balear actuará como crea que tiene que defender los intereses del fútbol balear, veremos cual es su actitud".

Bestard apoya a Rubiales

El expresidente de la federación Balear

Miguel Bestard ha sido contundente con su opinión sobre el actual presidente de la fedeación española. El exvicepresidente de la federación balear apoya a Luis Rubiales y considera que es víctima de una campaña en su contra." Soy una persona retirada del fútbol y mi opinión ha sido una persona extraordinaria en todos los conceptos ayudando a todas las federaciones para que puedan ayudar al fútbol base. Lo que ha pasado, como él ha reconocido, no ha estado bien. Hay una persecución informando mal para hacer daño a Rubiales como sucedió con Villar. Rubiales no ha puesto a ninguna asamblea. En la asamblea votan todos los estamentos, árbitros, clubes, entrenadores y jugadores, si están a favor será porque Rubiales lo ha tratado bien".