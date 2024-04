Fausto Oviedo: "La federación firma vender el local de los árbitros por 300.000 euros y despide a Bosch con 100.000 euros"

Fausto Oviedo ha afirmado en Onda Cero que Pep Sansó, presidente interino, despide al secretario general de la federación balear, Manolo Bosch, para incorporar a Jordi Horrach con un coste de 100.000 euros. El precandidato a la presidencia de la federación Balear de fútbol lamenta la gestión que está llevando a cabo Sansó y Horrach. "Había que hacer sitio y se hizo pagando con un despido. Manolo Bosch estaba a punto de jubilarse y buscar una mesa al señor Horrach ha tenido un coste de cien mil euros más el sueldazo del señor Horrach por encima de los 60 o 70 mil y Sansó por encima de los cien mil".

Local del comité de árbitros

Fausto Oviedo ha asegurado que los responsables de la federación Balear de fútbol han negociado la venta del local del comité territorial de árbitros por 300.000 mil euros ejecutando un alquiler con opción de compra en el caso que Jordi Horrach gane las elecciones. " No ha sido suficiente un requerimiento para convocatoria de asamblea y elecciones, no ha sido suficiente que los clubes presenten una denuncia contra el señor Horrach y el señor Sansó que en febrero se permiten firmar a espaldas y desconocimiento de los clubes, que al final son legítimos de un activo o inmueble de la federación como es el local del comité de árbitros, hay un contrato con una fecha concreta del 3 de febrero. Estarán muy bien asesorados o como les pasó a Villar, Rubiales o Rocha se creen inmunes o se creen por encima del bien y del mal, yo no lo entiendo. En este caso se ha buscado la opción de compra con alquiler y entiendo que es de 300.000 euros"