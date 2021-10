Delgado " competir cada partido nos llevará a estar arriba "

Carlos Delgado se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Xavi Calm. El pasado domingo consiguió el empate que sirvió par iniciar la remontada ante el Costa Brava Llagostera. El central ha jugado en la categoría de plata con el Albacete y Leganés. Antes de recalar en la isla jugó en el Castellón. " El cuerpo técnico nos dijo que buscaría cambiar cosas en la estrategia y en la primera acción nos vino bien para darle la vuelta al marcador. En el descanso hablamos de estar a nuestro nivel para hacerles daño. Empatamos y luego quedó tiempo para buscar la victoria. El Villarreal tiene puesta la directa y no cede nada. Creo que debemos de ir poco a poco porque todos los partidos son difíciles. Hay que centrarse en el Sabadell y competir todos los partidos nos llevará a estar arriba. Me encuentro cómodo a jugar es esta posición y para un equipo es importante tener a un central diestro y otro zurdo. Tengo buena relación con todos los centrales. Es muy importante ser un equipo. Venimos de una o dos semanas donde no podemos entrenar bien porque tenemos seis o siete bajas. Es importante unirse e ir sumando puntos. He ascendido un par de veces pero puedes hacer una temporada buena y no ascender, si no nos salimos de la linea que llevamos tendremos opciones". El Baleares recibirá el próximo domingo al Sabadell y nuevamente contará con bajas. Dioni cumplirá el segundo partido de sanción y será una de las más significativas aunque Calm cuenta con las alternativas de Manel y Vinicius para suplir al delantero malagueño. Los blanquiazules jugarán en casa ante Sabadell, Linense, Ucam Murcia, Sevilla Atlético, y San Fernando antes de cerrar el año viajarán para enfrentarse al Castellón, Alcoyano, Nàstic de Tarragona y Barça B. La dirección deportiva sigue trabajando para reforzar el equipo durante el mercado invernal si aparece alguna oportunidad que mejore el nivel de la plantilla. El objetivo es disputar la fase de ascenso pero desde el club no renuncian a conseguir el ascenso directo si fuese posible. Los seis puntos de diferencia con el Villarreal B no se ven como un obstáculo para renunciar el título teniendo en cuenta que hay un enfrentamiento directo y que faltan mucho campeonato por delante. La afición sigue ilusionada con el equipo y nuevamente dos mil espectadores en el último partido disputado en el Estadio Balear. La dinámica del club durante los últimos años ha pasado por estar en la zona alta de la clasificación disputando las fases de ascenso a la categoría de plata.