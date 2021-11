Corbacho " me quedo con muchos momentos "

Alberto Corbacho decide poner punto y final a su dilatada carrera profesional vinculada al baloncesto. Empezó en 2003 jugando en el Huesca B para seguir su progresión en en Huelva, Zaragoza, Hospitalet, Breogán, Baskonia, Obradoiro, Deiteco y finalmente Hestia Menorca. Entre sus recuerdos no faltará los minutos que pudo disputar con la selección española formando equipo con Sergi Llull y Rudy Fernández. " He recibido muchos mensajes y esto le da más valor a todo. Ha habido muchos momentos durante años con muchos partidos y no puedo quedarme con un momento. He sido un privilegiado al poder vivir del baloncesto. Siempre he mirado hacia delante siendo ambicioso siendo mejor jugador y mejor persona. Es una decisión difícil porque durante mucho tiempo he estado vinculado a una rutina para competir para ganar. Llevo tiempo asimilando todo esto y lo dejo tranquilo. Ahora a disfrutar de todo y pensar en nuevos retos. El baloncesto siempre estará a mi lado y ya veremos la manera. Tengo que poner todo sobre la mesa y ver lo que voy a hacer". Entre las personas que admiran a Corbacho está Juan Domingo De La Cruz. El " lagarto " destaca la capacidad para anotar desde la línea de tres puntos y sus valores humanos." Quiero felicitar a Alberto por su trayectoria porque lo vi jugar en Santiago donde lo tienen como un ídolo. Siempre dije que tenía un sitio a la selección, no es un tirador, es un metedor. Tiradores hay muchos pero no anotadores. Supongo que le gustará seguir al baloncesto, si quiere tengo equipos para que empiece a entrenar". Alberto Corbacho con 2,01 metros deja su carrera sumando 226 partido en liga ACB. El mallorquín deja una gran carrera profesional y un comportamiento ejemplar dentro y fuera de las pistas. Los triples anotados dejan una huella profunda.