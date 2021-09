Contreras " el Andratx debe ser el único equipo que entrena por las tarde "

El Andratx consiguió ante el Lleida la primera victoria de la temporada en la segunda federación. El conjunto entrenado por José Contreras debuta en la categoría con la máxima humildad. Entrena por la tardes y ha apostado por jugadores de la isla con un presupuesto bajo que en el caso de descender con deje deudas para la próxima temporada. Contreras destaca la ilusión que se ha generado en el pueblo y el trabajo de sus futbolistas. " El partido ante el Lleida se nos puso de cara y aunque el resultado no lo diga sufrimos en algunos momentos. Al final tuvimos la suerte de que los tres puntos se quedaran en Sa Plana. Pienso que esto acaba de empezar y con un empate y una victoria estamos igual. Tenemos que seguir en nuestra línea y por encima de todo somos un equipo. Marco tiene mucha experiencia y con 35 tiene la ilusión de un chico joven. Hemos apostado por jugadores de la isla y debemos ser el único equipo que entrena por las tardes. Antes en preferente y tercera entrenábamos sobre las siete de la tarde y ahora intentamos que sea a cinco o cinco y media. Somos humildes pero damos cariño y que los jugadores estén a gusto. No vamos a hipotecar el club y dentro de nuestras posibilidades intentaremos salvarnos. Ahora nos toca el Espanyol y como el Lleida están para ascender. Iremos jugar con nuestras armas para intentar sacar algo positivo. Con la ayuda de todo el pueblo espero que las cosas cada vez vayan mejor. Lo bonito del fútbol es que no siempre dos y dos son cuatro". Contreras tiene claro la categoría es muy exigente y que es necesario contar con jugadores con experiencia para poder competir al máximo nivel. "El salto de la categoría juvenil a tercera o segunda federación es bastante grande. Algunos han debutado en primera o segunda división". El Andratx está en la zona media bajas de la segunda federación con cuatro puntos y el próximo domingo visitará el campo del Espanyol B que en estos momentos ocupa la primera posición. La Penya Deportiva, a pesar de su derrota en Soria ante el Numancia, el CD Ibiza y el Formentera que empataron, están por encima del conjunto mallorquín tras disputarse las primera jornadas de liga. El Andratx empezó el campeonato con dos derrotas ante Tarazona y Teruel en casa mientras que en sus dos últimos partidos ha sumado los cuatro puntos que tiene en la clasificación.