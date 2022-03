Company " me quedo con los valores que me ha dado el deporte"

Biel Company presentará su primer libro el próximo 21 de abril. El exjugador del Mallorca repasará sus experiencias a lo largo de su trayectoria deportiva. Los buenos y malos momentos tendrá cabina en esta iniciativa llevada a cabo. " hago incidencia en las experiencias vividas y los valores porque todos somos personas antes que futbolistas. En mi casa siempre me han inculcado la importancia del esfuerzo, sacrificio y humildad. El fútbol y el deporte en general te lleva a vivir experiencias en edades más pequeñas que en la vida real con 30 o 40 años con despidos de los jefes. En el fútbol con 13 o 14 años empiezas a competir te tratan como un adulto y si un día no sirven te cambian por otro. Siempre intento dar el máximo que es lo que me transmitió mi abuelo".

Company tiene opinión de la situación del Mallorca tras el cambio de entrenador. " Lo veo peor de lo que me hubiese gustado pero soy muy positivo y considero que la plantilla es mejor de lo que refleja la clasificación. Creo que hay jugadores que tienen que recuperar su nivel y con la llegada de Aguirre que es un gran motivador y con experiencia puedan revertir la situación ".