Chicho Lorenzo: " Mi trabajo es lo que hace que haya campeones "

Chicho Lorenzo ha hablado claro en Onda Cero. El padre de Jorge Lorenzo destaca el trabajo realizado en su escuela para que Mallorca haya conseguido cinco campeones del mundo en diferentes categorías: "No es que los haya tenido. Mi trabajo es lo que hace que haya campeones. No había nada. Ahora que todo el mundo se pone medallas con el milagro mallorquín, el milagro mallorquín lo inicié yo. No había ninguna facilidad. Estuvimos en cuatro o cinco ubicaciones antes de llegar a Son Hugo y luego nos echaron como a perros".

Escuela en Manacor.

Chicho Lorenzo ha montado la escuela de motociclismo en Manacor para seguir trabajando con la base: "Cataluña tiene 23 títulos, Castilla y León 13 con Ángel Nieto, y luego Islas Baleares que es Mallorca con 9. Ahora aparece la federación con un trabajo impresionante. Hará un trabajo impresionante el día que saque un piloto ".