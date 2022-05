Boscana " si no es posible económicamente jugaremos en EBA o nacional "

Guillem Boscana espera apoyo económico para planificar la próxima temporada en Leb Plata después de descender. El presidente del Palmer Alma Mediterránea tomará la decisión de jugar en EBA o autonómica si no puede confeccionar una plantilla competitiva. " Teníamos ilusión pero el inicio de temporada ha pesado mucho. Ahora hay que estudiar lo que representa el descenso y ver la viabilidad económica. Estoy convencido que la ilusión volverá y si es viable seguiremos adelante. Subir de categoría es muy difícil y baja es muy fácil. El principal problema es que la aportación de Govern baja un 60 % en Leb Plata, si no es posible económicamente igual es el momento de volver a la base con un equipo de EBA o nacional. No tenemos decidido las personas que dirigirán al equipo pero está claro que la estructura de cuatro entrenadores no será posible y tendremos que reducirlo "