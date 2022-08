Boscana "a nosotros lo que nos dan no llega al 1% de lo que le dan al Mallorca "

Guillem Boscana ha levantado la voz en la presentación de la campaña de socios del Fibwi Palma. El presidente del club no comparte los criterios que han tenido las diferentes institución para aprobar un patrocinio de 1,8 millones de euros al Real Mallorca cuando el resto de clubes profesionales no tienen ayudas salvo para los viajes. " Estoy en contra la que la subvención únicamente sea al Mallorca. Los otros también tenemos derecho a vivir. El Consell directamente nos da cero y a través de la fundación una pequeña cantidad que no llega ni al 1% de lo que recibe el Mallorca ". Boscana también critica que no exista el mismo criterio en las diferentes comunidades autónomas a la hora de apoyar a los clubes por parte de las instituciones.

El presidente del Fibwi Palma está ilusionado con la campaña de socios para la próxima temporada. Los precios va desde los 35 euros a los 200 . El carnet más caro permite que los aficionados puedan acompañar al equipo a un desplazamiento con hotel incluido. La intención es que Son Moix registre una gran entrada cada partido a pesar del descenso de categoría.