Biel Barceló: "El club no puede seguir callado"

La afición del Mallorca está indignada con lo sucedido el pasado viernes en Son Moix. Los seguidores reclaman la figura de un presidente institucional en lugar del silencio que mantiene el club. El exvicepresidente del Govern Balear y exconseller de Turismo, Biel Barceló, en la calidad de aficionado, ha levantado la voz de forma muy clara en declaraciones realizadas a Onda Cero Mallorca después de publicar en su cuenta particular de Twitter "Abans del VAR podies tenir la sensació que te robaven pero sempre era factible l ´errorhuma. Ara que " s`equivoca " un tipo assegut a una sala quan s´ho mira a una pantalla amb repeticions, no hi ha dubte és un nrobo "Barceló sigue firme sobre lo sucedido: "Mantengo lo que dije en el tuit y después de ver la jugada repetida es de juzgado de guardia. Es penalti clarísimo. Hay un señor sentando viendo una pantalla. Ya reclamé la última vez que hablamos un presidente institucional, no puede ser que el club calle con cosas como éstas. Alfonso, el CEO, no es la persona adecuada y debería ser un presidente institucional. Es una lástima lo que pasó en el partido para no depender del penalti. El club debería contar más con la gente de aquí y todo sería más sencillas. Luego piden dinero a las instituciones, tienen todo el derecho pero sería conveniente gestos de este tipo ".

Moviment Mallorquiniste

El presidente del Moviment mallorquinste, Sebastià Oliver, no duda compartir la opinión de Barceló: "Estoy totalmente de acuerdo con el tuit de Biel Barceló y con sus manifestaciones. Necesitamos un presidente institucional ya.