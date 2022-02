Bestard " lucho por no perjudicar a nadie "

Miguel Bestard sale al paso sobre algunas críticas que está recibiendo sobre los 6 descensos en la tercera balear. El presidente de la federación balear de fútbol recuerda que la decisión fue tomada el pasad verano después de la situación vivida con la pandemia en la temporada 2019-20. " Sé lo que pasa en el fútbol. El valor de perder puntos a final de temporada no es lo mismo que al principio. hace dos temporada se paró la liga con la pandemia y por no descender a nadie no descendió ningún equipo y los clubes estuvieron de acuerdo. Luego pusimos en marcha la reestructuración de la segunda B y tendrán que descender seis. La gente se pone nerviosa porque a nadie le gusta descender pero es algo que se sabía y estaba planificado para evitar campeonatos con 21 equipos. Hay comentarios en las redes sociales de algún estirado pero lo tenemos que asimilar. Siempre estoy luchando por más que beneficiar no perjudicar a nadie. El Andratx no va a descender porque tiene un buen equipo pero ha pagado el esfuerzo de la copa del Rey"