Bestard " doy las gracias por los mensajes recibidos "

Miguel Bestard deja la presidencia de la federación balear de futbol agradeciendo las muestras de cariño. A los 80 años ha tomado la decisión después de meditarlo junto a su familia. Pep Sansó será el encargado de llevar la gestión hasta que se convoquen elecciones. Bestard ha estado desde 1987 vinculado a la federación y durante los últimos 18 años en la presidencia. " Tomé la decisión de retirarme con mi familia. He estado en la federación de forma desinteresada. Desde la española se dio una subvención de 100 mil euros desde hace tres años y renuncié porque entendí que cobrando una paga de jubilado no lo veía bien. Doy las gracias por los mensajes que he recibido. Ha sido un honor estar en la federación ".