Alex Pérez " queremos dos victorias para no mirar la clasificación "

El Palmer Alma Mediterránea ha llegado con opciones de permanencia a las últimas tres jornadas. El conjunto mallorquín ha sellado una segunda vuelta espectacular y con dos victorias tiene garantizado seguir en la liga LEB Oro. Álex Pérez destaca el trabajo de los jugadores advirtiendo que no pueden bajar los brazos. El técnico del conjunto mallorquín valora de forma muy positiva la respuesta del público en el Palau Municipal de Son Moix. " Queremos sacar dos victorias en los tres partidos para no mirar la clasificación. La victoria ante Oviedo no fue fácil. Ahora tenemos Cáceres y con este grupo que tenemos todo es posible. Nadie del equipo es conformista. Siempre hemos ido con las luces largas y debemos seguir igual. Cáceres, Lleida y Valladolid se están jugando meterse en play off, los tres son de entidad. Hay que pensar en el día a día. No hay que distraerse. El público es fundamental ".