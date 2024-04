Aguirre: "Si el Mallorca gana la copa iré a Lluc"

Javier Aguirre tiene clara su promesa si el Real Mallorca consigue su segundo titulo de la copa del Rey. El técnico mexicano seguiría la tradición de entrenadores como Héctor Cúper, Gregorio Manzano o Vicente Moreno que por diferentes motivos cumplieron sus respectivas promesas. "Iré a Lluc. Es una especie de monasterio. Es tradición de los técnicos cuando salvaban al equipo y cuando nos salvamos no fui porque no prometí nada, ahora iré"

Aguirre tranquilo e ilusionado

El técnico del Real Mallorca ha dado la impresión de estar muy tranquilo en su última rueda de prensa en el estadio de la Cartuja previa a la final ante el Athletic Club de Bilbao. El técnico mexicano contará con la presencia de su mujer e hijos en Sevilla para presenciar la final.

11 Decidido

El Real Mallorca si Aguirre no cambia de opinión jugará con Greif, Gio, Nastasic, Raíllo, Copete, Lato, Antonio Sánchez, Samu Costa, Dani Rodríguez, Muriqi y Larin. No se puede descartar que finalmente Darder o Abdón estén en el once inicial.