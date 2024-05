Aguirre. "Si Jagoba es un candidato para el Mallorca sería bienvenido porque es muy buen técnico"

Javier Aguirre ha actuado con una gran normalidad al hablar de uno de sus posibles sustitutos en el banquillo para la próxima temporada. El técnico mexicano está pendiente de conseguir la permanencia matemática para mantener una reunión con los responsables del club, no osbtante, si finalmente no renueva apostaría por la contratación de actual técnico de Osasuna. "Jagoba desde que ascendió al equipo no ha parado de hacerlo cada año mejor, cada año juega mejor. Es una entrenador que nunca da la nota, perfil bajo, profesional, formador de jugadores, ha sacado un montón de canteranos, merece todos mis respetos y la verdad que si es candidato para acá sería bienvenido. Es muy buen técnico, muy buen técnico, gente que ayuda a crecer".

Reunión en breve

Javier Aguirre y los responsables del Real Mallorca mantendrán una reunión en breve una vez que el equipo consiga la permanencia o finalice la temporada el próximo 25 de mayo.

La dirección deportiva con Pablo Ortells a la cabeza es consciente que el rendimiento de los futbolistas por los que el club ha invertido el ingreso de Kang In Lee en torno a 22 millones de euros no han ofrecido el rendimiento esperado. Van Der Heyden, Morlanes, Sergi Darder y Larin han estado por debajo de las expectativas y todo hace indicar que la solución pasa por un cambio de entrenador para intentar activar a los futbolistas, sin embargo, no se puede descartar que el presidente, Andy Kolhberg, apueste por dar continuidad a Aguirre si el técnico mexicano acepta seguir en la isla.