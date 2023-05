Aguirre: "Hemos recibido goles evitables con otros jugadores"

Javier Aguirre tiene claro que las ausencias de jugadores como Nastasic, Raíllo y Gio ha afectado al rendimiento del equipo en las últimas jornadas. El técnico mexicano es consciente del potencial de su equipo y que jugar sin ellos tiene un precio. El Mallorca afrontará ante el Cádiz una nueva jornada con las bajas de sus principales futbolistas en la zona defensiva. "No estarán Gio, Raíllo, Augustisson ni Nastasic. Es la parte más debilitada la defensiva. Hemos recibido goles en los últimos partidos evitables seguramente con otros jugadores".

Fali y Pacha Espino

Aguirre no ha tenido ningún problema en reconocer su admiración por Fali y el Espino. El técnico del Mallorca ha querido destacar la personalidad de ambos jugadores horas antes del partido ante el conjunto andaluz. "Me gusta mucho el carácter de Espino, es un chico que va y viene, se ve que disfruta con su profesión. El carácter de Fali me gusta mucho, un chico entregado, ese tipo de gente como Maffeo, Raíllo o el mismo Costa, que ves que hacen su trabajo pero aparte están disfrutando con el fútbol, y es muy bonito"

Aguirre sigue pendiente de asegurar matemáticamente la permanencia para hablar con la dirección deportiva de la propuesta de renovación que el club le ofreció hace semanas, El proyecto deportivo será clave para continuar teniendo en cuenta que se da por segura la salida de Kang In Lee.