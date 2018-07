La comisión de Son Espases cita por unanimidad a Carlos Garau, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos

La comisión de investigación parlamentaria por el Hospital Universitario de Son Espases ha citado a comparecer este viernes al que fuera decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Carlos Garau, cuando se adjudicó este centro hospitalario.

Así se ha acordado con el apoyo de todos los grupos, PP, PSIB y MÉS, que también han estado de acuerdo en notificárselo por urgencia, tras la comparecencia que ha tenido lugar este lunes de exapoderado de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Mateo Estrany.

Durante su intervención, Estrany ha señalado que no tiene "constancia" de "ninguna presión" en relación a la adjudicación del mismo, no le consta "ninguna irregularidad", ni tampoco le consta "ninguna orden política".

De esta manera, ha asegurado que firmó como apoderado de FCC en la Unión Temporal de Empresas (UTE) de la concesionaria de Son Espases, porque era "el único que había en la Isla" pero no participó en la toma de decisiones.

Sobre este asunto, ha asegurado que él pidió no participar en la construcción del Hospital puesto que había tomado la decisión de dejar la empresa el 25 de julio de 2006, "bastante antes de que se adjudicase". "No participé absolutamente en nada, me fui en el momento en que empezó la obra", ha añadido.

Cabe destacar que en un principio la adjudicación de Son Espases podía haber recaído en la constructora OHL, presidida por Juan Miquel Villar Mir, pero acabó recayendo en Dragados, compañía del grupo ACS, fundado y dirigido por Florentino Pérez, tras un informe favorable del Colegio de Ingenieros de Caminos y del de Economistas.