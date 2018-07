CineCiutat acogerá el día 26 de marzo el festival 'PALMAenCORTO'

Según han informado los organizadores en un comunicado, las inscripciones son gratuitas y están abiertas hasta el 7 de marzo de 2014. Esta iniciativa fomenta el trabajo del cortometrajista amateur, al proyectar su película en una sala de cine y en un ambiente similar al de un preestreno cinematográfico.

En el festival podrán participar aquellos productores o realizadores residentes en España que posean los derechos sobre las obras que presenten. Los organizadores de PALMAenCORTO serán los encargados de seleccionar los trabajos que se proyecten.

Los cortos que se proyectaron en la primera edición fueron 'Scope', 'I don't wanna pray', 'Reflejos', 'I tu no hi ets', 'Inolvidable', 'Cara de luna', 'Inmóvil', 'Lo estipulado', 'Dim Sum, Dance Some', 'Hero', 'El síndrome del calcetín desparejado', 'Almufis' y 'Ngutu'.

Los participantes pueden encontrar más información sobre el evento en palmaencorto.org o en las redes sociales