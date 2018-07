La Casa Real "valora muy positivamente" la decisión de la Infanta de declarar voluntariamente ante el juez

La Casa Real "valora muy positivamente" la decisión de la Infanta Cristina de no recurrir la segunda imputación contra ella del juez José Castro y de acudir voluntariamente a declarar ante el magistrado, ha informado a Europa Press un portavoz del Palacio de la Zarzuela.



La decisión de doña Cristina se produce después de que el viernes viajara a Madrid, donde previsiblemente haya tenido oportunidad de conversar con el Rey Don Juan Carlos sobre este asunto. No obstante, el mismo portavoz no ha podido confirmar si la hija menor del monarca acudió al Palacio de la Zarzuela para reunirse con su padre y si trataron este asunto.



Si además de la defensa de la Infanta, las otras partes de la causa (fiscalía y abogacía del Estado) no recurren la imputación de Doña Cristina, la fecha para que declare podría adelantarse. El juez Castro fijó para el próximo día 8 de marzo esa declaración, para dar tiempo a la Audiencia Provincial de Palma, ante la previsión de que su decisión pudiera ser recurrida.



En el caso de que la declaración se adelante contribuiría al deseo de la Casa Real de que el sumario se cierre cuanto antes. En este sentido, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, reconoció recientemente en una entrevista en televisión que tener las informaciones del caso Noos "repicando día tras día" estaba suponiendo un "martirio" para la institución. En su opinión, tras tres años de instrucción el juez ya ha tenido la oportunidad de practicar todas las diligencias pertinentes en relación con el caso.