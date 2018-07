Camps: Se tomarán las decisiones que legalmente correspondan sobre el TIL

La consellera de Educación, Joana Maria Camps, ha dicho hoy que "se analizará, se respetará y se tomarán todas las decisiones que jurídicamente y legalmente correspondan" tras conocer la sentencia que anula el decreto de aplicación del decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL).



Camps ha respondido en el pleno del Parlament a la diputada socialista Cristina Rita, que le ha preguntado si "el Govern insistirá en mantener el TIL" tras la sentencia, así como el conflicto educativo.



El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha declarado nulo el decreto del Consell del Govern balear que regula la aplicación del Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) en los centros docentes no universitarios, según ha informado hoy el alto tribunal.



"La sentencia no la he podido analizar y no creo que usted tampoco la tenga para poder hablar con propiedad", ha señalado Camps, quien ha insistido en que "el Govern no quiere mantener ningún tipo de conflicto" educativo.



"Los principales interesados en mantenerlo son ustedes, que hasta en un tema de Port de Ibiza me meten al TIL", ha criticado Camps, que ha reiterado una vez más que el ejecutivo balear "no tiene ninguna obsesión contra el catalán", la lengua que ella misma utiliza principalmente para comunicarse, ha destacado.