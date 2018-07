Bauzá y Rodríguez presentan a Durán como candidata del PP a la Alcaldía de Palma

Rodriguez ha señalado que Durán ha sido la primera que ha hecho uso del proceso que estamos abriendo para ser la mejor persona que encabece la lista palma 2015, somos conscientes de que próximas elecciones no vamos a tenerlo fácil porque somos un partido que tenido que aplicar muchas medidas de restricción, saneamiento y de restringir gastos para solventar el déficit económico.

El presidente del PP en Baleares, José Ramón Bauzá, y el presidente de la Junta Territorial del PP de Palma, José María Rodríguez, han presentado este miércoles a la actual presidenta del Parlament, Margalida Durán, como candidata del partido a la Alcaldía de Palma.

Rodriguez ha señalado que Durán ha sido la primera que ha hecho uso del proceso que estamos abriendo para ser la mejor persona que encabece la lista palma 2015, somos conscientes de que próximas elecciones no vamos a tenerlo fácil porque somos un partido que tenido que aplicar muchas medidas de restricción, saneamiento y de restringir gastos para solventar el déficit económico.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta Territorial del PP de Palma, José María Rodríguez, después de que el alcalde de Palma, Mateo Isern, revelase este martes que no presentará su candidatura para ser el aspirante del PP a la Alcaldía de Palma por no haber recibido "el apoyo unánime del partido" y después de que le trasladaran que no era la "persona adecuada" para hacerlo.