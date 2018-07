El presidente del Govern, José Ramón Bauzá presidirá este viernes el acto institucional por el Día de Baleares, que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en la Lonja, y en el que el jurista e historiador, Román Piña Homs, recibirá la Medalla de Oro de la Comunidad.

Piña Homs, tal como se explicó en su momento, recibe este galardón por "su dedicación y compromiso con el estudio, la investigación y la divulgación de las instituciones jurídicas e históricas" de las Islas.

Cabe destacar que la Medalla de Oro de la Comunidad es el máximo galardón que concede el Govern y tiene por objeto honrar los méritos alcanzados, de manera individual o colectiva y cuya labor haya tenido una proyección especial fuera del ámbito de Baleares.

Durante el acto, también se entregarán los premios Ramon Llull, unas distinciones que honran a las personas físicas y jurídicas que hayan destacado por los servicios prestados dentro del territorio de la comunidad en los ámbitos cultural, deportivo, jurídico, empresarial, cívico, humanitario, de investigación, de enseñanza y lingüístico.

Este año recaen en el empresario Jaime Mascaró, a quien se lo concederán a título póstumo, al galerista Josep Pinya; el impulsor de la Ruta de la Sal, Pepe Ferrés; ISBA; el fundador del Grupo Insotel, Alonso Marí y EAPN Illes Balears, Red para la Inclusión Social.

También se premiará a la Sociedad Casino 17 de Gener (Ciutadella), la Plataforma de Afectados por el Deslinde de la Costa de Formentera y las Juntas de la Asociación Española Contra el Cáncer de Menorca, Asociación Alba de Menorca, Asociaciones y Movimiento contra el Cáncer de Ibiza, la Unidad de Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario de Son Espases, y a Antoni Riera, fundador y director emérito del Cor de Nins Cantors del colegio de San Francisco.

Tras esto, el pianista Óscar Caravaca ofrecerá un concierto en honor de los galardonados con la Medalla de Oro y los premios Ramon Llull en el que interpretará obras de Beethoven y Schubert, entre otros compositores.

Cabe destacar que al acto asistirán la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom; la presidenta del Parlament, Margalida Durán; el presidente del Consejo de Menorca, Santiago Tadeo; el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Serra, el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y el alcalde de Palma, Mateo Isern.

MÉS NO ACUDE POR "EL MENOSPRECIO A LAS MUJERES"

Cabe destacar que MÉS per Mallorca no acudirá a la entrega de los premios Ramon Llull y la Medalla de Oro de la comunidad ante el "menosprecio a las mujeres" que consideran que lleva a cabo el Govern por no otorgar ningún galardón a ninguna fémina.

Según la coportavoz de la formación, hay mujeres de diferentes ámbitos e ideologías que "se merecen estos premios" pero que, sin embargo, han sido "menospreciadas" por el Ejecutivo de Bauzá durante su legislatura.