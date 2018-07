Bauzá: "La oposición se ha dedicado a dañar y mancillar la imagen presidente"

Bauzá ha valorado en el Consolat de Mar, sede del ejecutivo balear, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que concluye que no incurre en incompatibilidad al compaginar su cargo público como mandatario autonómico con la propiedad de su farmacia de Marratxí, tras la denuncia interpuesta por la oposición.



El presidente autonómico y del PP balear ha hablado hoy mismo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para informarle del resultado de esta sentencia, así como con la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal.



Ambos le han dado la enhorabuena y le han invitado a "seguir trabajando" por la comunidad autónoma y sus ciudadanos.



Bauzá ha iniciado su intervención recordando que siempre ha defendido su compatibilidad y el cumplimiento de la legalidad vigente en el ejercicio de su responsabilidad como presidente de las Islas Baleares.



Su única preocupación durante estos tres años, ha asegurado, ha sido trabajar para que Baleares salga de la crisis y encontrar soluciones a los "problemas reales" de los ciudadanos.



"Todo lo contrario que la oposición, que desde el primer día se ha dedicado a realizar un ataque frontal hacia mi persona", ha lamentado Bauzá.



Se ha tratado de una estrategia de "acoso y derribo con difamaciones, mentiras, tergiversaciones y manipulaciones", ha subrayado.



El PSIB-PSOE y MÉS no han tenido intención durante estos años de alcanzar "ningún tipo de acuerdo", ha criticado Bauzá, que ha afirmado que "lo único" que le interesa al presidente y a su gobierno es continuar trabajando para que cada día haya más ciudadanos de Baleares que tengan empleo y mejorar los servicios públicos.



Sobre el voto particular emitido por dos magistrados del total de cinco que han dictado esta sentencia, Bauzá ha manifestado que respeta el parecer de todos los miembros del alto tribunal balear.



Bauzá ha dicho que "cree en la política de servicio" y no en la de "acoso y derribo", del "ataque personal" y "barriobajera" que en su opinión practica la oposición.



"La única intención de la oposición desde el primer momento -ha aseverado- ha sido única y exclusivamente enmascarar y ocultar su nefasta gestión como oposición con el ataque frontal a mi figura".



En este contexto, ha recordado que la oposición "cobra de todos los ciudadanos", por lo que a su parecer debería "empezar a trabajar" en el año que aún queda de legislatura, al tiempo que le ha invitado a realizar propuestas "en positivo".



Bauzá ha reconocido que cualquier gobierno se puede equivocar, pero lo que "no puede hacer" la oposición es no presentar propuestas y que su "único" planteamiento sea el "ataque y derribo a un presidente".



Preguntado por el conflicto educativo, Bauzá ha recordado que la Conselleria de Educación continúa trabajando para intentar lograr soluciones, pero "no encuentra interlocutores válidos".



De todos modos, la solución "pasa" por la aplicación del trilingüismo en las aulas porque se trata de un compromiso electoral asumido por el ejecutivo balear para mejorar la formación de los estudiantes.