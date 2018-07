Bauzá lamenta que Armengol no quiera "ni plantear" acuerdos "no por el PP sino por la ciudadanía"

El presidente del PP en Baleares y del Govern, José Ramón Bauzá, ha señalado este lunes que lamenta "profundamente" que la secretaria general del PSIB y candidata a la presidencia, Francina Armengol, no quiera "ni plantear" un pacto con su formación, no por ellos, "sino por la ciudadanía" ya que "es el momento de la responsabilidad".

Con motivo de una reunión que ha mantenido con el sector cultural, Bauzá ha señalado que el PP piensa que "es el momento de llegar a grandes acuerdos y a grandes pactos de estado". "Es una oportunidad que las dos grandes fuerzas mayoritarias autonómicas puedan realizar un pacto, aunque el PSIB pueda llegar a ser la tercera", ha añadido.

Según ha dicho el líder del PP en la Comunidad autónoma, "pensamos que es una oportunidad para demostrar responsabilidad ante los ciudadanos que lo que quieren es que lleguemos a acuerdos".

"Lamento profundamente que Armengol ya haya anticipado que no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el PP. Lo ha demostrado durante toda la legislatura en la que no hemos tenido oportunidad de llegar a un pacto. Lamento mucho que el PSIB no quiera ni plantear un pacto, no por nosotros como partido", ha hecho hincapié Bauzá.

En este sentido, ha señalado que por su "parte no quedará" ya que "es el momento de la responsabilidad, de la altura de miras, de que asumamos más que nunca lo que es una participacion democrática".