Bauzá asegura que Baleares va "por el buen camino" y pide a la oposición que "aporte soluciones"

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha concluido este martes su primera intervención en el Debate del Estado de la Comunidad, que ha durado cerca de dos horas, asegurando que la comunidad va "por el buen camino" y reclamando a los partidos de la oposición que "aporten soluciones" y no sigan "con el no a todo".

El líder del Ejecutivo balear ha remarcado que existen "motivos para el optimismo" y que el Govern "hace muchas cosas bien" puesto que, "si lo estuviésemos haciendo todo mal, muchas de las cosas que pasan, sencillamente no pasarían y los datos que he dado no los daría", ha manifestado.

Bauzá ha admitido que "queda mucho por hacer y tenemos la determinación de hacerlo". Además, ha apuntado que su Ejecutivo se esforzará "aún más" en escuchar a la sociedad y explicar sus decisiones para que se sepan los motivos que justifican cada determinación adoptada "porque todo tiene una explicación".

"Pero que quede mucho por hacer no nos debe impedir ver lo que hemos mejorado, estamos cambiando las cosas, las estamos mejorando. Vamos, definitivamente, por el buen camino", ha concluido.