Bauzá acompaña a los Príncipes de Asturias en su visita a California entre este miércoles y el domingo

El viaje, en el que les acompañará el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, "servirá para contribuir a un mayor fortalecimiento de las relaciones bilaterales políticas, económicas y culturales".

En este sentido, el III Centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra (24 de noviembre de 2013), fundador de las Misiones de California, forma parte de este conjunto de gestas españolas que no sólo ponen en valor este legado histórico y cultural, sino que también establecen una sólida base de actuación desde la que actualizar e intensificar las relaciones de España con EEUU.

En este contexto se ha programado una visita oficial de los Príncipes de Asturias a los Estados Unidos, en particular en California y Florida, dos de los estados norteamericanos que protagonizan estas conmemoraciones, con el objetivo de poner el valor el legado histórico y cultural que vincula a ambos países.

Durante el viaje la comitiva realizará un recorrido por la Misión de San Carlos Borromeo en Monterey, California, y visitará la exposición 'Junípero Serra and the Legacies of the California Misions' que actualmente acoge The Huntington Library Arte Collections and Botanical Gardens. El presidente Bauzá visitará también la Misión de Santa Bárbara.

Asimismo, los Príncipes de Asturias, junto con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y el presidente José Ramón Bauzá, participarán en el XVIII Foro España-Estados Unidos y United States-Spain Council.