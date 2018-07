Baleares pide a Gobierno que prohíba buscar petróleo junto a zonas turísticas

El Parlament balear ha pedido este martes al Gobierno del Estado que modifique la ley de hidrocarburos para prohibir los proyectos de investigación, prospección o explotación de hidrocarburos en el mar que afecten a espacios protegidos o zonas especialmente turísticas, que es el caso de las Islas Baleares.



La iniciativa ha sido defendida por el PSIB-PSOE y la han apoyado los econacionalistas de la formación MÉS y del PP, que dispone de la mayoría absoluta en la Cámara legislativa.



Aunque no es habitual que los populares y la oposición lleguen a acuerdos, en esta ocasión han logrado sacar adelante esta iniciativa con el fin que no se hagan exploraciones para buscar petróleo o gas en aguas próximas a Baleares, tampoco su extracción, por el peligro que supondría para la economía de las islas, basada en el turismo.



El diputado socialista Joan Boned ha advertido de que las prospecciones petrolíferas "ponen en peligro la continuidad de la principal industria" de Baleares, el sector turístico, "sin olvidar las negativas consecuencias" sobre la actividad pesquera.



Con esta iniciativa el Parlament también "constata" la necesidad de establecer límites a la libre iniciativa empresarial del sector de hidrocarburos que regula la actual ley en esta materia.



El representante socialista ha defendido que este tipo de actuaciones por parte de empresas privadas son una "amenaza" para la economía de Baleares y su medio ambiente, que debe "preservarse", ha exigido Boned, quien además ha defendido que la libertad empresarial debe tener "restricciones".



Desde MÉS, su diputado David Abril ha dicho que "esta batalla va para largo" y que "de Madrid -del Gobierno- no se puede fiar, comenzando por el ministro" de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.



Además, el diputado nacionalista ha propuesto que el Govern balear emprenda de inmediato acciones legales, una posibilidad que el ejecutivo ha dicho que pondrá en marcha en el caso de que finalmente se dé luz verde a los trabajos iniciales en el mar.



El diputado del PP Miquel Àngel Jerez ha propuesto una "resistencia activa" ante la intención de las compañías privadas de buscar petróleo o gas en el mar próximo a Baleares, una actividad "inaceptable e inasumible" para el modelo económico consolidado del archipiélago "basado" en el turismo.



El diputado popular ha criticado a la bancada socialista por no modificar la ley de hidrocarburos cuando gobernaron el país y Baleares, con el objetivo de establecer límites a las prospecciones.



Aunque el PSIB-PSOE sí ha dado su apoyo, el PP se ha opuesto a una iniciativa de MÉS que proponía al ejecutivo autonómico que hiciera un "frente común" con el gobierno de Canarias ante las instituciones españolas y europeas para oponerse a las prospecciones.



Sí ha salido adelante otra propuesta de MÉS por la que la Cámara legislativa instará al Parlamento Europeo y a los eurodiputados de Baleares a proponer una revisión de la reciente modificación de la directiva 2011/92 que excluye el "fracking" marino de la obligatoriedad de contar con evaluaciones de impacto ambiental.



En febrero pasado, el Parlament aprobó por unanimidad una declaración institucional por la que se instó Ejecutivo autonómico que preside el popular José Ramón Bauzá a impedir que se realicen las prospecciones petrolíferas previstas en aguas próximas al archipiélago.



Más de 15.000 personas salieron a la calle ese mismo mes en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera contra las prospecciones en unas manifestaciones a las que también asistieron el presidente balear y los dirigentes de PSIB-PSOE y MÉS.