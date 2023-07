Más de uno Mallorca. Noticias 20/07/2023

Las carreteras de Mallorca se han cobrado una nueva víctima mortal: un ciclista ha fallecido esta pasada noche en Alcudia tras chocar contra un autobús del TIB, que se encontraba fuera de servicio. "Nos han tomado el pelo", son las palabras del Alcalde de Palma, Jaime Martínez, que denuncia que no existen los 850 millones comprometidos por el Gobierno para diferentes proyectos como el tranvía o Son Busquets. El IMAS se personará como acusación particular en el proceso contra un hombre de 66 años, residente en un centro de personas mayores de Palma, detenido el pasado fin de semana por un delito de agresión sexual a dos mujeres usuarias de la residencia. En deportes, cinco clubes jugarán la próxima temporada en Son Moix. En el tiempo, el calor no da tregua… Gran parte de Mallorca vuele a tener hoy activadas las alertas por altas temperaturas, que llegarán hasta los 36 grados.