Más de Uno Mallorca. Noticias 05/10/2021

Salvamento Marítimo continúa buscando a tres personas desaparecidas de una patera que ha naufragado en aguas próximas a Cabrera, donde se ha podido rescatar con vida a 14 migrantes. Baleares lidera la caída del paro interanual en septiembre con un descenso del 36%. El Supremo no admite el recurso presentado por la Fiscalía por el confinamiento de los estudiantes, en el megabrote del pasado mes de junio. El ex presidente de la autoridad portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, niega que se amañara el concurso para la gestión de amarres en el Puerto de Maó. Los concesionarios de Baleares no se están viendo perjudicador por la crisis de los microchips. En deportes, el técnico del Mallorca, Luis García, confía en el equipo ante la dificultad de los próximos rivales. En el tiempo hoy lucirá el sol en Mallorca con máximas de 25 grados.