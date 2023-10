Más de uno Mallorca. Noticias 03/10/2023

Promotores y constructores de Baleares prevén que en 6 meses se puedan ver los efectos del nuevo decreto de emergencia habitacional aprobado por el Govern, que pondrá en el mercado unas 3.000 viviendas. Nuevo desacuerdo entre PP y Vox en materia lingüística, a cuenta la PNL que ha presentado VOX para la libre elección de lengua en todas las etapas educativas, a partir del próximo curso 2024-2025. Un texto que no comparten desde el Partido Popular. El Alcalde de Marratxí pide al Govern un frente común en contra de las obras del parque fotovoltaico proyecto por AENA en Son Bonet. En deportes, el ex Vicepresidente del Baleares, Tomeu Salas, critica en ONDA CERO aspectos del club, mientras el actual presidente, Ingo Volckmaan, no descarta realizar cambios en la dirección deportiva. En el tiempo hoy tendremos cielo despejado con temperaturas que de nuevo alcanzarán los 30 grados de máxima en Mallorca.