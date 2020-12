Más de Uno Illes Balears. Noticias 30/12/2020

En la tarde de este martes llegó la primera tanda de 5.850 viales de Pfizer, con un día de retraso, que se distribuirán en Mallorca, Menorca e Ibiza para vacunar a 2.355 personas entre usuarios y trabajadores de residencias. El hospital Son Espases ha suspendido todas las intervenciones no urgentes, después de aplazar las vacaciones de su personal, por el aumento de ingresos de pacientes Covid. La restauración de Mallorca echó el cierre a las 18h este martes y los comercios no esenciales, a las 20h. El Govern asegura que no se plantea aprobar nuevas restricciones en los próximos días, mientras el sector privado pide más apoyo. En los deportes, el Poblense disputará la eliminatoria en partido único de la Copa del Rey este mediodía ante el Olot. En cuanto al tiempo, tenemos intervalos nubosos y viento que aún sopla moderadamente en Mallorca.