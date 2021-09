Más de Uno Illes Balears. Noticias 14/09/2021

Baleares continúa suavizando las restricciones: levanta las limitaciones a las reuniones nocturnas en Ibiza y solo pedirá el pasaporte COVID para viajar a las islas. Además, desde hoy ya no será necesario presentar el formulario de control sanitario en los aeropuertos y puertos de las islas a los pasajeros procedentes del resto del país. Sin embargo, el Govern todavía no se atreve a dar una fecha de apertura del ocio nocturno. Francina Armengol asegura que todavía no se ha cerrado la investigación a una doctora del centro de salud de Son Pizà de Palma, por la supuesta discriminación lingüística a una paciente que se expresó en catalán. Hoy comienza en el Parlament el debate de política general, con el REB como protagonista. Baleares ya cuenta con el primer plan de conciliación y corresponsabilidad. Més per Menorca propone incrementar el Impuesto del turismo sostenible para algunos segmentos. En deportes, el jugador del Mallorca, Fer Niño, tiene como objetivo para esta temporada marcar 10 goles. En el tiempo hoy tendremos intervalos nubosos en el archipiélago, con un aumento de temperaturas hasta los 34 grados.