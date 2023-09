Más de uno Illes Balears. Noticias 08/09/2023

Más de 160.000 alumnos de Baleares volverán a las aulas el próximo lunes, en un curso escolar que contará con 19.000 profesores, aunque algunas de esas plazas todavía no se han podido cubrir… Faltan 72 docentes en Mallorca, 67 en la isla de Ibiza, 22 en Menorca y 13 en Formentera. Especialmente delicada es la situación en las Pitiusas, según denuncian los propios docentes… Por ello, el Govern estudia que el sector educativo disponga de un complemento para las plazas de difícil cobertura similar al que el Govern aplicará entre los sanitarios. Partido Popular y VOX han firmado un acuerdo programático en el Ayuntamiento de Palma, que, aunque no supondrá la entrada de los de Fulgencio Coll en el equipo de gobierno municipal, si dará estabilidad a un gobierno presidido en solitario por el popular Jaime Martínez. El Conseller de agricultura pesca y medio natural, Joan Simonet, denuncia en ONDA CERO el caos que se ha encontrado con la gestión de los fondos next generation, con proyectos que todavía se tienen que definir y ejecutar. El Consell de Mallorca asegura que la gratuidad del túnel de Sóller está garantizada, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, que ha confirmado la ILEGALIDAD del rescate del Túnel, por parte del equipo del gobierno del Pacte, en el año 2017. En deportes, la futbolista mallorquina Patri Guijarro se muestra ilusionada por ser una de las candidatas al balón de oro. En el tiempo, hoy nos espera una jornada de sol, algunos intervalos de nubes bajas, y temperaturas que volverán a rozar los 30 grados de máxima.