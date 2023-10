Más de uno Illes Balears. Noticias 03/10/2023

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares, Luis Martín, reconoce en Onda Cero que no ha habido sorpresas en la aprobación del Decreto de emergencia habitacional, centrado en promover la salida al mercado de viviendas de precio limitado, que pondrá en el mercado pisos de entre 60 y 80 metros cuadrados, cuya venta no podrá superar los 285 MIL euros en vivienda de nueva construcción y los 241 MIL euros en los de segunda mano. El alquiler contará con un tope de 1.070 euros en obra nueva y de 905 euros en los edificios ya existentes. El presidente del Consell d’Eivissa Vicent Marí ha hecho balance de sus primeros 100 días de la segunda legislatura al frente de la máxima institución insular. En deportes, el ex Vicepresidente del Baleares, Tomeu Salas, critica en ONDA CERO aspectos del club, mientras el actual presidente, Ingo Volckmaan, no descarta realizar cambios en la dirección deportiva. En el tiempo hoy tendremos de nuevo una jornada calurosa en pleno otoño, con temperaturas que alcanzarán los 29 grados de máxima en Palma, 28 en Ibiza, 27 en Maó y 26 en Formentera.