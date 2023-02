La Brújula Illes Balears 14/02/2023

La diputada de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, defiende que la excepción balear en vivienda es posible. También la consellera de presidencia, Mercedes Garrido, rechaza interpretar como un "no" la respuesta del Gobierno y mantiene su intención de mantener abierta la negociación. Las inmobiliarias celebran que el Gobierno central haya rechazado poder limitar la compra de viviendas a los no residentes. La propuesta de ofrecer viviendas a partir de contenedores parte de la regidora de modelo de ciudad de Palma, Neus Truyol, y no del ayuntamiento, según ha aclarado el alcalde. La Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares ha creado una oficina de defensa de los derechos de los inquilinos. Aumenta la preocupación en Menorca por la falta de mano de obra cualificada en el sector industrial, algo que está causando retrasos en la entrega de trabajos. Tres informes de altos cargos del Consell d’Eivissa avalan que la contratación por emergencia de la campaña turística “La vida islados” se hizo de forma correcta. La dimisión de todos los coordinadores de Vox en Menorca ha abierto una importante crisis en el partido. Ha comenzado el juicio contra ocho procesados acusados de ocasionar la muerte, e intentar ocultar los hechos, de un legionario mallorquín.