La Brújula Illes Balears 13/09/2022

Catalina Cladera apuesta encontrar el equilibrio para la convivencia de los residentes y los turistas que visitan nuestras islas. José Hila remarca la gran labor que se ha hecho en la Playa de Palma, donde este verano los escándalos no han sido noticia. El Consell de Mallorca ha decidido dejar "encima de la mesa" los patrocinios deportivos de la isla, por lo que no se llevará a pleno. Los precios se han disparado en Baleares y el profesor de economía aplicada en la UIB, Pep Ignasi Aguiló, advierte que vienen tiempos complicados porque la inflación no va a moderarse a corto plazo. En sucesos, un hombre de 36 años ha muerto electrocutado mientras trabajaba en una obra en Calvià y otro, de 55 años, ha fallecido en Formentera tras precipitarse por el acantilado del faro de la Mola. En materia de tribunales, el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha reiterado su voluntad de declarar ante la justicia tras conocer que Anticorrupción se ha querellado contra él por un vídeo de promoción turística.