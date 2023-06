La Brújula Illes Balears 08/06/2023

En Onda Cero, el diputado electo Toni Costa (PP) se mantiene firme en que el Partido Popular y Vox llegarán a un acuerdo, aunque, en estos momentos, no hay una fecha concreta para una próxima reunión. Més per Mallorca se reúne para valorar la estrategia a seguir en las próximas elecciones generales. En Menorca, la popular Loles Tronch será la alcaldesa de Sant Lluís tras pactar con el concejal de XBalears. El comité ejecutivo insular del PP en Ibiza ha dado el pistoletazo de salida para las elecciones generales. En Mallorca, el PP ha reclamado al Consell que saque los pliegos de condiciones del nuevo contrato de la ITV y ha criticado la "dejadez de funciones" de la institución insular. La consellera de Salud en funciones, Patricia Gómez, destaca que uno de cada cuatro donantes en Baleares son extranjeros no residentes. Una tortuga boba ha puesto 106 huevos en la playa de Can Pere Antoni. Los trabajadores del metal en Balearen amenazan con otra huelga a finales de junio, tras el bloqueo de la negociación con la patronal.