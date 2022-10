La Brújula Illes Balears 06/10/2022

Una pareja ha sido detenida por maltratar a su bebé de dos meses: el hombre ha ingresado en prisión provisional por un delito de lesiones y malos tratos, mientras la mujer ha quedado en libertad con cargos por omisión. El exceso de velocidad parece la causa más probable del accidente marítimo ocurrido esta madrugada en Formentera, en el que ha fallecido una persona. Una familia de diez personas ha sido desahuciada en Llucmajor, seis de ellos con discapacidad. El Govern no contempla aumentar el Impuesto de estancias turísticas en el presupuesto del año que viene, como reclaman Unidas Podemos y Més per Mallorca. Profesores, sanitarios, y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado se han manifestado en Mallorca, Menorca e Ibiza para reclamar una actualización del plus de residencia.