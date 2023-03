Familia Marí Mayans sembrará 40.000 metros cuadrados de hierbas aromáticas para autoabastecerse

Familia Marí Mayans ha comprado una parcela en la isla de Ibiza para autoabastecerse de hierbas aromáticas de quilómetro cero. Esta decisión está motivada por la dificultad para acceder a todas las especies que resultan imprescindibles para elaborar su amplia gama de destilados.

"Hace 80 años que más de un centenar de familias vivián de traer sus plantas a la destilería", recuerda en Onda Cero Carlos Mari Mayans, "pero el boom del turismo ha supuesto que muchas de esas familias se hayan especializado en la hostelería y que muchas de esas fincas se hayan descuidado". Algo que ha motivado que en las últimas décadas se haya reducido paulatinamente el número de hierbas procedentes de la propia isla de Ibiza que recibía Familia Marí Mayans.

Al frente de este negocio familiar se encuentran los hermanos Carlos y Bartolomé Marí Mayans, que han decidido dar un paso adelante. "Hasta ahora no teníamos ni un metro cuadrado", lo que suponía que no disponían de hierbaluisa o frígola de temporada, por ejemplo. Esta situación dará un giro: "Hemos decidido comprar una pequeña parcela y vamos a cultivar 40.000 metros cuadrados de las hierbas aromáticas que utilizamos para no quedarnos sin nuestra materia prima fundamental, que es el campo de Ibiza".

En futuro de la empresa traerá otras novedades: importará tequila mexicano elaborado en una destilería de Jalisco. También se adapta al mercado para distribuir formatos más pequeños, de 70 y de 20 centilitros.

Familia Marí Mayans ha superado su 143 aniversario. Una historia estrechamente ligada a las Pitiusas dedicada al destilado, producción y embotellado de hierbas ibicencas, frígola, palo, absenta o ginebras. Hoy en día, la fabricación de destilados se mantiene en la isla de Ibiza.