Aurelio Vázquez llama al consenso y a la inversión para el futuro del turismo en Baleares

El nuevo director general de Summum Hotel Group, Aurelio Vázquez, ha trazado una ambiciosa hoja de ruta para la compañía y ha lanzado un llamamiento al consenso político y empresarial y a la inversión para transformar el sector turístico en Baleares.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Vázquez ha expresado su entusiasmo por este nuevo reto profesional. “Las motivaciones son varias. La primera, la familia Vich, en concreto Javier Vich, su consejero delegado, extraordinaria persona y extraordinarios empresarios, quienes depositar en mí la confianza para acompañarles en este trayecto de expansión y de crecimiento de la compañía”, ha señalado.

Summum Hotel Group: una propuesta de valor disruptiva

El nuevo director general ha destacado la propuesta de valor única de Summum Hotel Group, que se posiciona como una gestora de marca blanca, una multimarca, una "House of Brands". "Esa es la propuesta de valor hacia dónde se encamina Summum Hotel Group. Yo creo que es una propuesta de valor muy interesante, porque en España hay muy pocas compañías de este de este tipo", ha afirmado Vázquez.

El directivo ha explicado que la compañía busca ofrecer una gestión hotelera flexible y adaptada a las necesidades de cada cliente, combinando marcas propias con franquicias de otras compañías. "En los próximos años, queremos convertirnos en un referente en gestión hotelera y contribuir a la transformación del sector turístico en Baleares", ha asegurado.

Un llamamiento al consenso y a la inversión

Tras la experiencia adquirida en Riu, Iberostar y HIP Hotel Investment Partners, Vázquez ha realizado un llamamiento al consenso y a la inversión para abordar los desafíos que enfrenta el sector turístico en el archipiélago. "Baleares tiene una ventaja comparativa clara, pero necesitamos transformar destinos y oferta para acceder a segmentos de la demanda de mayor valor añadido", ha afirmado.

El nuevo director de Summum Hotel Group ha señalado la importancia de mejorar las infraestructuras, de garantizar la sostenibilidad del destino y de atraer inversiones para impulsar la transformación de la oferta turística. "Si no hay inversión, aquí podemos hacer juegos florales, pero no vamos a evolucionar, no vamos a avanzar", ha advertido.

Futuro de la Federación Hotelera de Mallorca

Vázquez también ha hablado sobre la importancia de la Federación Hotelera de Mallorca y ha señalado que el próximo presidente de la entidad tras finalizar el mandato de Maria Frontera deberá trabajar para alcanzar un mayor consenso entre los empresarios hoteleros. "Una de las prioridades que tiene la persona que vaya a liderar ahora la nueva etapa al frente de la Federación Hotelera de Mallorca es buscar ese consenso interno", ha afirmado.

El directivo ha destacado la necesidad de que el sector hotelero presente una visión empresarial más compacta y consensuada para poder influir en las decisiones políticas y abordar los retos comunes.