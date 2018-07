El Aeropuerto de Palma instalará cámaras para controlar transporte irregular

El aeropuerto de Palma contará, previsiblemente a partir de marzo o abril, con cámaras que registrarán el tráfico de vehículos para detectar el transporte ilegal.



Con estas cámaras, se creará una base de datos en la que se almacenarán las matrículas de todos los vehículos que entren y salgan del aeropuerto con la finalidad de controlar cuántas veces lo hacen al día y evitar, así, el transporte ilícito.



Se trata de una de las medidas anunciadas hoy por el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, tras una reunión con el Consejo Balear de Transportes para analizar el intrusismo en el sector del transporte en las islas.



Company ha señalado que es un asunto que "preocupa" a la administración y muy difícil de controlar, pues no basta con detener al vehículo en cuestión, sino que es necesario cogerlo mientras está cobrando a los pasajeros.



Además, en muchas ocasiones el conductor se pone de acuerdo con los pasajeros para alegar que son familia o amigos.



Por otro lado, ha explicado que es un problema con características diferentes entre las islas.



Así pues, si en Mallorca el problema se centra principalmente en el aeropuerto de Palma, en Ibiza está más "disperso" y afecta a diversos ámbitos del sector, ya sea transporte discrecional, taxis e incluso de mercancías, por lo que resulta más difícil de erradicar, ha explicado el gerente de la Federación Empresarial Balear de Transporte, Salvador Servera.



Si el problema estuviera centrado en una única zona, como pasa en Mallorca, sería más sencillo destinar todos los esfuerzos a esta, ha aclarado Company.



Ante estas dificultades, el conseller y representantes del sector del transporte han incidido en la necesidad de la coordinación entre los organismos afectados, la administración y los cuerpos de seguridad.



A este respecto, Servera ha afirmado que también tendrían que implicarse otras instancias, como la inspección de trabajo, la Agencia Tributaria o Aena.



También han insistido en que el Consell de Ibiza -que tiene las competencias en transportes- trabaja en el asunto y ha realizado cerca de 290 inmovilizaciones de vehículos, si bien "los que hacen las cosas mal van un paso por delante muchas veces", ha lamentado Company.



Por otro lado, Servera ha recordado que el transporte irregular no solo afecta al sector, sino también al pasaje, que se mueven en vehículos que no les ofrecen las condiciones de seguridad que obtendrían en los regulados.



En la reunión de hoy, los representantes del sector han acordado crear dos comisiones para luchar contra este problema en las dos modalidades de transporte, una para los vehículos de menos de nueve pasajeros y otra para el transporte discrecional y regular.



Además, Company ha asegurado que desde el Govern serán "todo lo contundentes que permita la ley" para defender los sistemas establecidos y la "competencia leal" entre el sector del transporte.