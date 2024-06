Iván Ramis: "La puerta del Mallorca no se ha abierto"

Iván Ramis baja al barro después de su etapa como jugador en el Real Mallorca, Valladolid, Wigan, Levante y Eibar. El central de Sa Pobla después de jugar en primera división inició su etapa de entrenador en el equipo juvenil de San Francisco y a sus 39 años acepta con ilusión el reto de dirigir al Murense en la regional preferente. "El fútbol es una pasión y mi intención era seguir con la profesión y ahora se abre la puerta de entrenar al Murense en regional preferente y no lo he dudado porque lo que quiero es entrenar. Al final el fútbol te da compañerismo y unos valores. Mi mentalidad es la de ser profesional y ahora me tengo que adaptar a un amateur pero me gusta competir y el compromiso haciendo buen trabajo. La puerta del Mallorca no se ha abierto y el Murense ha sido la primera opción y lo importante es empezar a entrenar. Como entrenador espero buscar un equilibrio, ni defensivo ni muy ofensivo dependiendo de los jugadores que tenga".

Cambio de mentalidad

Iván está convencido que el fútbol tiene que cambiar en algunos aspectos. El excentral espera contar con jugadores de la zona trabajando la base. "Mi intención es que en el equipo haya gente de la zona y que el equipo estire del fútbol base que creo que se ha perdido un poco. En el fútbol base en lugar de tener la paciencia de formar todos los equipos van a todos los pueblos a fichar y se ha perdido la formación y creo que habría que cambiar y todo llegará a un punto que el Mallorca o el Baleares te pueda llamar