Vicente Costa: "El director deportivo me ha propuesto que no siga Carles Flores"

La temporada ha finalizado para el Sant Antoni de Pormany de liga Leb Plata y todo hace indicar que Carles Flores no continuará dirigiendo la próxima temporada al equipo. El director deportivo y jugador de la plantilla, Jordi Grimau, ha trasladado su decisión al presidente del club, Vicente Costa. "No me parece incompatible compaginar los cargos, siempre hay una parte deportiva e institucional. Tenemos que hablarlo porque la dirección deportiva lo ha propuesto que Carles Flores no siga"

Buena temporada

El presidente del club valora de forma muy positiva la temporada tras finalizar en la cuarta posición y disputar el play off de ascenso a liga LEB Oro. " Ha sido una temporada positiva aunque siempre quieres subir un escalón más pero hay que dar por muy buena la temporada.