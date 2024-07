Vicent Roig: “La fiestas ilegales en el mirador d’Es Vedrà son responsabilidad conjunta de organizadores, asistentes y administraciones”

El alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera cómo está trabajando el consistorio para intentar combatir las concentraciones cada vez más numerosas y habituales en el mirador de Es Vedrà y en este sentido ha recordado que es una responsabilidad conjunta, "tanto de los organizadores, como de los que acuden y de las administraciones involucradas".

En este sentido, Roig ha confirmado que esto no es un hecho concreto de esta zona conocida como s´Era des Mataret, y que hay que recordar que es una propiedad protegida y privada, y por ello ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía. “Me gustaría hacer un llamamiento a todos aquellos que tienen constancia de la existencia de estas celebraciones que lo pongan en contacto con el ayuntamiento a través de nuestras redes sociales porque es efectivo y anónimo y porque con ello ayudarán a que la policía local le sea más fácil poder actuar y atajar todo este tipo de eventos como se ha hecho recientemente con tres fiestas ilegales”.

El alcalde de Sant Josep de sa Talaia, que ha asegurado que en la isla “sobran piratas”, también ha apelado a la responsabilidad de todos cuando se habla de Ibiza. “Tenemos que ser lo más respetuosos posibles cuando promocionamos la isla desde las oficinas de turismo o de particular a particular y a través de todos los medios que hoy existen, explicando que no todo vale y que en el caso de Cala d’Hort estamos hablando de un espacio protegido y privado como podría ser el balcón de nuestra casa”.

Autocrítica

Además, Roig ha hecho autocrítica asegurando que “las propias administraciones no han actuado de forma contundente desde el principio y que tienen que tener más control y ser más diligentes en la lucha contra estas fiestas ilegales y concentraciones”, y por ello ha asegurado que se están manteniendo reuniones con la propiedad de la zona “para intentar coordinar y controlar el acceso al mirador y garantizar que no tenga que estar abierta todos los días del año y todas las horas del día”.

Vicent Roig, alcalde de Sant Josep de Sa Talaia | Redacción

Sin embargo, aunque ha confirmado que se ha aumentado la vigilancia con respecto a otros veranos, también ha asegurado que los medios “no son los suficientes porque también hay que atender otras zonas del municipio como Platja d’en Bossa o Cala de Bou y porque los medios de la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil son los que son”.

Por último, Vicent Roig también ha asegurado que muchos de las cosas que se venden pueden suponer un problema de salud pública “pero que nadie obliga a consumir lo que allí se ofrece” y que la solución “pasa por ser más responsable” y por recordar “que hay importantes sanciones de hasta 300.000 euros para los organizadores de las fiestas y de 3.000 euros para los que asistan”.