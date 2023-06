Vicent Marí: "El proceso de La vida islados es un montaje del PSOE"

El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, declaró ayer como investigado por el proceso que investiga la contratación del video La vida islados y por el presunto acoso laboral a la interventora de la máxima institución insular.

Lo hizo tranquilo y aseguró que "todo es un montaje del Partido Socialista" y que no quiere "formar parte de este proceso" ya que no hay que olvidar que la investigación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias contra el presidente reelegido con mayoría absoluta llega tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción que deriva de una denuncia del Partido socialista balear.

En este sentido, Marí se mostró muy contento de que tras varios meses con el tema pudiera dar su versión de los hechos al juez durante más de dos horas y media de declaración ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza. "Por fin he podido comparecer ante el juez y aportar mi versión de los hechos, algo que no he tenido oportunidad de hacer ni ante la Oficina Anticorrupción ni ante Fiscalía, y con mi declaración aportar cordura y la realidad a este asunto".

Eso sí, Vicent Marí no ha contestado a las preguntas de la acusación particular y de las acusaciones populares. Algo que ha justificado asegurando que "no quiero entrar en cuestiones de parte" y "porque cada parte tiene su papel y yo no quiero formar parte de lo que querían hacer ver las otras partes".

Por último, el presidente del Consell d’Eivissa manifestó su confianza en que, tras su declaración, o bien Fiscalía o bien alguna de las partes personadas tomen la decisión de retirar las acusaciones contra su persona y que este proceso no afectará de ninguna manera a la legislatura que empezará en unas semanas.