Vicent Marí: "Es el momento de devolver a Ibiza al lugar que merece después de ocho años en los que hemos sido ninguneados"

Vicent Mari, se presenta por el Partido Popular para revalidar su cargo como presidente del Consell d'Eivissa, algo que no ha conseguido desde que lo hiciera Marí Calbet en 1995.

Nacido en Santa Eulària des Riu en 1965, Marí apuesta por su experiencia como gobernante ya que lleva en política desde 2007 y ha sido también alcalde de Santa Eulària des Riu y sin duda su propuesta estrella es devolver a Ibiza a un primer plano ya que según asegura "la isla lleva 8 años ninguneada, en un segundo y hasta tercer plato porque nos han tenido abandonados".

Además, tras repasar una legislatura "marcada por la pandemia del coronavirus que nadie esperaba", apostó por solucionar los problemas de sanidad y de vivienda que afectan a la isla de Ibiza "aunque no son competencia del Consell d'Eivissa", porque para él "es una vergüenza que una isla como la nuestra tenga la lista de espera más alta de toda España".

En el tema de vivienda apuesta "por políticas realistas en los que se trate bien a los propietarios con incentivos y bonificaciones" y para solucionar el drama del transporte público aseguró "83 autobuses nuevos, el aumento de rutas y más frecuencias, lo que supone multiplicar lo actual hasta por cuatro".

Por último, para regular el número de turismo no cree que haya que prohibir "sino de apostar por visitantes que sean respetuosos y no piratas que no dejan nada a la isla".