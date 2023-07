El sector del charter náutico denuncia la situación límite que viven en Formentera

El sector del Charter náutico ha tenido una reunión con PIMEEF el martes para valorar la situación del sector en las dos últimas temporadas.

En este sentido todas las empresas mostraron su preocupación por las condiciones que regirán cuando se acaben las prórrogas y salgan las concesiones a 30 años de las marinas del puerto de Formentera y aseguraron que "no habrá futuro" para las empresas de Formentera "si en los concursos de la Autoritat Portuaria de Balears prevalece la oferta económica frente al resto de requisitos a la hora de conseguir una concesión".

Estado lamentable de los servicios en Formentera

Otro punto de debate entre los empresarios fue el estado lamentable de los servicios que según ellos se están ofreciendo porque según denuncian el varadero está en unas condiciones "nefastas" ya que en su suelo arenoso se están filtrando a la tierra y sin ningún tipo de control todo el antifouling que se utiliza para las embarcaciones, así como el resto de productos químicos.

Además hay enchufes que no funcionan, hay ausencia de baños y cubos de basura constantemente rebosantes. Incluso se quejan de que el Travel lift o grúa pórtico para barcos está averiado desde hace bastante tiempo a falta de que la empresa responsable de su gestión realice los cambios de piezas oportunos y mientras esto no ocurra no puede llevarse a cabo la botadura de embarcaciones con mayor dimensión.

Por ello han pedido una reunión con el nuevo Presidente del Consell de Formentera Lorenzo Córdoba.