El Pleno del Ayuntamiento de Ibiza aprueba la incorporación de casi 5,8 millones de euros de remanentes en el presupuesto de 2023 para continuar mejorando el municipio

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado, durante el pleno de este jueves, la incorporación de 5.796.269,46 euros de remanentes en el presupuesto de 2023 para continuar con las mejoras e inversiones previstas en el municipio, entre las que destacan 1,31 millones de euros por inversiones en vías públicas, 740.158 euros por instalaciones deportivas y 202.800, 73 euros por el proyecto de restauración de las murallas.

“Creemos necesaria esta modificación para disponer el día de hoy de un remanente disponible muy elevado, 39,5 millones, y para no ver en la actualidad restricciones legales que lo impidan, ya que nos encontramos en una situación de libre utilización de este remanente de tesorería, además de no tener constancia de si que esta situación de cara a los próximos años se limitará por imposiciones legales en el ámbito estatal o no. Por tanto, la no obligatoriedad de cumplimiento, por este ejercicio, de las reglas fiscales también da el margen suficiente para llevar adelante este incremento del presupuesto”, ha señalado la primera teniente de alcalde, responsable del Área de Sostenibilidad y concejala del Servicio de atención al ciudadano, Recursos Humanos y Recursos Económicos, Gema Marí. A continuación, Marí ha puntualizado que se trata de propuestas "realistas, realizables y materializables", que a finales del presente ejercicio podrán estar ejecutadas, además de ser proyectos que consideramos no se pueden demorar y por las que en este momento no existe crédito presupuestario adecuado ni suficiente.

Además, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibiza ha explicado que es indispensable esta segunda propuesta de modificación al alza del presupuesto en otros 5,8 millones (de los que 4.357.482,59 € correspondientes al suplemento de crédito) para que esta institución pueda seguir funcionando el resto de ejercicio y emprender actuaciones previstas. "Con esta modificación presupuestaria ejercemos un acto de responsabilidad y obligación política ante las disponibilidades presupuestarias existentes a la hora de llevar a cabo todos y cada una de nuestros compromisos con la ciudadanía", ha valorado Marí.

A continuación, el pleno del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado por unanimidad la propuesta de acuerdo conjunta para solicitar a UNICEF España la renovación del reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia

También con el apoyo de todos los grupos municipales del pleno, se ha acordado la aprobación inicial de la modificación número 7 de la empresa concesionaria del servicio de limpieza, que contempla, entre otras actuaciones, la instalación de un total de 165 papeleras nuevas. Además de sustituir antiguas, 55 de ellas se ubicarán en espacios donde no hay como Vara de Rey, donde se instalarán otras 30, y un total de 25 se repartirán entre las paradas de taxis. Esta séptima modificación del contrato incluye las casetas de cubrición de contenedores de cartón comercial de la Marina. "Seguimos con nuestro objetivo de mejorar la limpieza de Ibiza, optimizando recursos y ampliando, dentro del margen que todavía nos ofrece el contrato, materiales como las 165 papeleras nuevas que vamos a instalar por toda la ciudad", ha destacado Grivé.

Por último, el alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafa Triguero, ha anunciado que, a partir de este mes, todas las sesiones plenarias contarán con uno o una intérprete de lengua de signos para seguir avanzando hacia una institución y un municipio más inclusivo.