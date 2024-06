Josep Marí Ribas, Agustinet: “Dejo la política muy preocupado por el ascenso de partidos que no creen en la democracia”

Josep Marí Ribas, Agustinet, (Sant Josep de sa Talaia, 1959) ha hecho balance de su carrera en Más de Uno Ibiza y Formentera tras anunciar que deja la política y su cargo como secretario general de la Federación Socialista de Ibiza “para dejar paso a una nueva etapa y dar un nuevo impulso a la organización".

Una carrera extensa que comenzó cuando se afilió al PSOE en 1985 y que le llevó a ser conseller de Urbanismo y Turismo en el Consell d’Eivissa de 1999 a 2003 junto a Pilar Costa, alcalde de Sant Josep de sa Talaia durante cuatro legislaturas y finalmente conseller de Movilidad y Vivienda para el Govern balear desde 2021 a 2023.

Agustinet ha explicado que llevaba tiempo meditando la decisión y que ahora cuando la ha hecho pública se siente “más descansado” ya que su intención es dedicarse “a estar más con la familia y a leer y escribir más”. Además, ha mostrado su satisfacción por el “cariño” que ha encontrado entre la gente y porque “durante estos días he comprobado que han entendido que se trata de una decisión personal para dedicarme a cosas más individuales y personales después de tantos años trabajando en cuestiones colectivas”.

No en vano, para el exsecretario general de los socialistas “la política no te permite disfrutar de la familia ya que siempre se está en el punto de mira” y “porque mucha gente piensa que los políticos somos personas raras, extraterrestres o supermanes cuando somos todo lo contrario, como en mi caso, con una familia a la que quiero muchísimo y a la que intento dedicar todo el tiempo que puedo”.

Además, Josep Marí Ribas ha asegurado que, “aunque serán otros los que tendrán que valorar el resultado”, todos estos años en política “han sido una experiencia muy positiva porque siempre la he intentado desarrollar de la manera más noble posible y aunque soy consciente de que también he cometido errores lo más importante es que mi familia se sienta orgullosa de lo que he hecho”.

Y en este sentido, ha confirmado que en la Federación Socialista de Ibiza “hay relevo y cantera aunque en ningún momento entendí que hubiera un movimiento interno para que dejara el cargo” y ha animado a que la gente joven se dedique a la política “porque no es nada malo”.

Malos resultados

Por otro lado, Agustinet también ha hecho balance de los últimos resultados negativos de los socialistas en las últimas elecciones. “El ascenso del Partido Popular se deber fundamental a que algo no hemos hecho bien desde nuestro partido porque seguramente no hemos conseguido movilizar a nuestros electores y porque los populares siempre han sido un partido hegemónico en la isla con feudos muy importantes en la zona norte y que han hecho que cuando hemos ganado en otros municipios siempre lo hayamos hecho con distancias muy cortas”.

Por último, ha asegurado que se marcha de la política “muy preocupado por el ascenso de los partidos de la extrema derecha y de los partidos que no creen en la democracia, en los servicios públicos y en los valores que siempre hemos defendido los progresistas y los socialistas”. E incluso, “porque últimamente en política se están simplificando mucho los mensajes que están llegando a la ciudanía tanto en Ibiza, como en Baleares, España o Europa”